Черный мешок: мертвого мужчину нашли около трамвайных путей в Екатеринбурге
Труп мужчины обнаружили возле трамвайных путей в Екатеринбурге
На перекрестке улиц Татищева и Викулова в Екатеринбурге около трамвайных путей обнаружили труп, сообщает E1.ru.
«На трамвайной остановке Татищева стоят две машины, и рядом лежит тело в черном мешке», — отметил очевидец.
На место находки приезжали полицейские.
Как считают очевидцы, около остановки произошла дорожная авария. Но, источник издания рассказал, что там пожилому мужчине стало плохо с сердцем, и он скончался.
