Черный мешок: мертвого мужчину нашли около трамвайных путей в Екатеринбурге

сегодня в 12:14

На перекрестке улиц Татищева и Викулова в Екатеринбурге около трамвайных путей обнаружили труп, сообщает E1.ru .

«На трамвайной остановке Татищева стоят две машины, и рядом лежит тело в черном мешке», — отметил очевидец.

На место находки приезжали полицейские.

Как считают очевидцы, около остановки произошла дорожная авария. Но, источник издания рассказал, что там пожилому мужчине стало плохо с сердцем, и он скончался.

