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В Приморье в результате ДТП погибли два человека

В Приморском крае произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Отмечается, что водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

По предварительной информации, водитель «Ниссан Тиана», превысив скорость при движении в населенном пункте, не справился с управлением и столкнулся с «Митсубиси Фусо».

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве на Волгоградском проспекте произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, один из которых перевернулся.