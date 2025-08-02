Авто перевернулось: крупная авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве

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ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы

В Москве на Волгоградском проспекте произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, один из которых перевернулся, сообщает 112 .

В результате столкновения пострадали шесть человек, среди которых есть и пешеход.

На место происшествия оперативно прибыл санитарный вертолет, который доставит пострадавших в больницу.

По данным источника 112, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Движение на участке трассы приостановлено.