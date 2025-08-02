Авто перевернулось: крупная авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве
ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы
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В Москве на Волгоградском проспекте произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, один из которых перевернулся, сообщает 112.
В результате столкновения пострадали шесть человек, среди которых есть и пешеход.
На место происшествия оперативно прибыл санитарный вертолет, который доставит пострадавших в больницу.
По данным источника 112, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Движение на участке трассы приостановлено.