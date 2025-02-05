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В Приморье обрушился мост через реку Большая Уссурка

Ночью обрушился мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

На опубликованных кадрах видно, что на поврежденном мосту находится большегруз, а на замерзшую реку с него упали пиломатериалы.

Введен запрет на передвижение по мостовому переходу. Отмечается, что в границах села Мельничное действует режим повышенной готовности.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился мост. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.