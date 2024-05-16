В Приморье накрыли бандитский трафик нелегальных мигрантов
ФСБ Приморского края задержала организаторов подпольной миграции
ФСБ Приморского края задержала организаторов подпольной миграции из азиатских стран, сообщает РИА Новости.
«Пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, задержанных отправили под стражу.
«Среди участников преступной деятельности есть этнические таджики», — уточняет агентство со ссылкой на источник в оперативных слжбах.