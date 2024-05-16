В Приморье накрыли бандитский трафик нелегальных мигрантов

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«Пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, задержанных отправили под стражу.

«Среди участников преступной деятельности есть этнические таджики», — уточняет агентство со ссылкой на источник в оперативных слжбах.