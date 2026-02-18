В Прикамье 92-летнюю бабушку переселили в дом-развалюху

В Прикамье сотрудники администрации нарушили права 92-летней бабушки. Женщину переселили в разваленный дом. При этом площадь жилья была меньше, чем в ее прежней недвижимости, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Пенсионерку переселили из поселка Лочь-Сай в село Коса. Дом купили через аукцион, при этом оказалось, что он принадлежит одной из сотрудниц администрации.

Недвижимость находилась в ужасном состоянии. Более того, ее площадь была меньше, чем в прошлом доме пожилой женщины, что противоречит закону.

Следователи назначили экспертизу, допрашивают свидетелей. В СК заявили, что нарушенные права пенсионерки восстановят.

