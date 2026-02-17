Жительница Новокузнецка обвинила врачей скорой в смерти бабушки и отца

Жительница Новокузнецка в Кемеровской области пожаловалась на работу врачей скорой помощи. Из-за их недочетов она якобы потеряла бабушку и отца.

Женщина рассказала, что родственница чувствовала себя плохо с конца января. Однако точную причину ухудшения здоровья понять не получалось.

«11 февраля моя мать вызвала скорую, у бабушки была глюкоза 18, а к приезду скорой — уже 11. Она едва могла говорить. Скорая отказалась госпитализировать ее, заявив, что оснований нет, и посоветовала сдавать анализы крови самостоятельно», — отметила женщина в разговоре со «СтальМедиа».

При этом бабушка почти не могла ходить. На протяжении нескольких лет она практически не покидала дом.

На следующий день скорую помощь вызвали еще раз. Когда женщину привезли в больницу, выяснилось, что у нее инсульт. 13 февраля пенсионерка умерла в реанимации.

Отца женщины в апреле 2022 года несколько раз не захотела забирать скорая помощь. При этом анализы крови, по словам женщины, указывали на критическое состояние. Тромбоциты были на уровне 36, что практически предсмертное значение.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.