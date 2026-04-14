Сливал данные россиян: «друга Дурова» уличили в работе на украинских мошенников

Айтишника из Молдовы Александра Выходца, которого называют «другом Павла Дурова» подозревают в передаче данных российских пользователей через бот-фермы украинским мошенникам, сообщает Mash .

Мужчина владеет сервисом для пробива в Telegram. Он создал бота GladOS, который помогает управлять группами в мессенджере. В функции бота входит чистка от спамеров, защита от атак и аналитика.

Правоохранители считают, что через один из сервисов Выходца, у которого есть доступ к подписчикам крупных каналов РФ, произошла утечка персональных данных пользователей. Ими завладели украинские мошенники.

У Выходца есть украинские корни. Также он является участником хакерской группировки C.A.S. (Cyber Anarchy Squad), которая в 2022 году организовала кибератаку на ботов, отслеживавших сотни крупных российских каналов. Хакеры массово вбрасывали нацистские лозунги с призывами к насилию над россиянами. Кроме того, есть информация, что он является администратором проукраинской сети, через которую обманывают российских граждан с помощью специальных кол-центров.

Айтишника называют другом Дурова, в защиту которого он часто выступает. Мужчина запускает бот-фермы всякий раз, когда кто-то критикует создателя Telegram. Через них жертвам присылают угрозы расправы, а также с их помощью жалуются на неугодные каналы.

Ранее Telegram не стал по запросу РФ удалять каналы с пробивом и вербовкой террористов. Российские силовики отправили Павлу Дурову перечень ресурсов, но ответа не получили.

