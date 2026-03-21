Telegram не стал по запросу РФ удалять каналы с пробивом и вербовкой террористов

Мессенджер Telegram незадолго до блокировок отказался удалить больше 100 каналов, связанных с пробивами личных данных, продажей наркотиков и вербовкой террористов. Российские силовики отправили Павлу Дурову перечень ресурсов, но ответа не получили, сообщает Mash .

Правоохранители потребовали заблокировать проект Continental Service, который является основной платформой для вербовки и обмана россиян через украинские колл-центры. Проект также занимается сбором информации о госслужащих, обналичиванием средств и другими противоправными действиями. Международная организация управляет сетью крупных каналов, которые распространяют запрещенные материалы по всему миру. Но мессенджер отказался выполнять эти требования.

Силовики готовят уголовное дело с целью полного ограничения доступа к ресурсам и привлечения к ответственности администраторов. Им может грозить до 20 лет лишения свободы. Помимо этого, под суд могут попасть те, кто переводил денежные средства на счета нелегальной системы.

Согласно данным МВД, ежемесячный ущерб от деятельности преступной группировки составляет 1,5 млрд рублей. Ранее Telegram удалял каналы Continental за террористическую деятельность и мошенничество, однако это не принесло желаемого эффекта: аналогичные нелегальные ресурсы продолжают работать под прежними названиями.

