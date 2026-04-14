В работе Т-банка произошел массовый сбой
Фото - © сгенерировано ИИ
Пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе Т-банка, речь идет о сбоях мобильного приложения, сайта, личного кабинета, сервиса и общем сбое, следует из данные сервиса Detector404.
Основные жалобы поступают из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Самарской и Ленинградской областей.
«Не работает онлайн-банк. Не открывается приложение банка, t-touch», — написал один из пользователей.
Также масштабный сбой произошел в работе Рунета 6 апреля. Российские пользователи жалуются на проблемы в работе различных игр, сервисов и соцсетей.
