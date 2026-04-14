80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара истребят в Колумбии

Власти Колумбии одобрили план по отлову и уничтожению до 80 бегемотов, произошедших от животных Пабло Эскобара. Решение приняли из-за угрозы экосистеме и жителям, сообщает Life.ru .

Правительство Колумбии согласовало план по сокращению популяции так называемых «кокаиновых бегемотов», завезенных в 1980-х годах наркобароном Пабло Эскобаром на ранчо Hacienda Napoles.

Министр окружающей среды Ирен Велес заявила, что под действие программы подпадут до 80 животных. Власти пришли к этому решению после того, как стерилизация и перемещение бегемотов показали низкую эффективность и потребовали значительных затрат.

По данным властей, животные распространились более чем на 100 километров от первоначального места обитания. Они вытесняют местные виды и конкурируют за ресурсы, в том числе с ламантинами, а также представляют потенциальную опасность для жителей.

Колумбия остается единственной страной за пределами Африки, где сформировалась дикая популяция бегемотов. Все нынешние особи происходят от четырех животных, завезенных Эскобаром.

Решение вызвало споры: зоозащитники выступили против отлова и уничтожения бегемотов, назвав такие меры жестокими и призвав искать альтернативные способы контроля численности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.