В Подольске пьяный мужчина ранил водителя, а тот его переехал

В Подольске между двумя мужчинами, распивавшими спиртное в припаркованной машине, возник конфликт, в результате которого пассажир пырнул водителя ножом, а тот его выкинул на улицу и переехал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером у одного из домов в поселке Поливаново. Мужчина 1963 года рождения от полученных в результате наезда травм скончался на месте. Вторым участником происшествия стал местный рецидивист 1978 года рождения. Его привезли в полицию для дальнейшего разбирательства.

Собранные правоохранителями материалы передадут в СК для принятия процессуального решения.

Ранее в Балашихе мужчина избил автомобилиста в ходе ссоры и расстрелял его машину из травматического пистолета.