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Мужчина избил автомобилиста в ходе ссоры в Балашихе и расстрелял его машину

В Балашихе задержаны двое участников конфликта с автомобилистом, один из которых избил оппонента и расстрелял его машину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правонарушение произошло у дома на улице Яганова. В дежурную часть сообщили, что по данному адресу мужчина угрожает пистолетом водителю.

Полицейские выяснили, что участниками конфликта, переросшего в драку, стали автовладелец 1955 года рождения и двое мужчин. Один из них избил пострадавшего, а затем выстрелил из травматического оружия в лобовое стекло его машины.

Правонарушителей задержали, ими оказались двое мужчин 30 и 44 лет. У одного из задержанных изъяли зарегистрированный травматический пистолет.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют агрессивных мужчин на причастность к другим противоправным деяниям.

По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.