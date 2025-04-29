В Подольске байкер попал в страшное ДТП

Мотоциклист попал в аварию в подмосковном Подольске. По словам очевидцев, байкер не подает признаков жизни, сообщает «МК: срочные новости» .

Авария произошла на Симферопольском шоссе. На опубликованных с места ДТП кадрах можно заметить, как, предположительно, рядом с перевернутым мотоциклом лежит человек. В этот момент там также стоял сотрудник дорожной полиции.

Информации о наличии других пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

28 апреля на юге Москвы также произошла авария с участием автомобиля Следственного комитета. По словам очевидцев, машина правоохранителей врезалась в BMW и въехала в столб.