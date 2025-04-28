Автомобиль Следкома врезался в BMW и въехал в столб в Москве
«МК»: машина Следкома столкнулась с BMW и въехала в столб в Москве
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Автомобиль Следственного комитета попал в ДТП на Балаклавском проспекте в Москве. Сперва ведомственная иномарка столкнулась с иномаркой BMW, после чего въехала в столб, утверждает «МК: срочные новости».
Очевидцы также опубликовали кадры с места ДТП. На них можно заметить поврежденный Volkswagen Следкома, рядом с которым стоит сотрудник Госавтоинспекции.
В результате аварии, по данным издания, пострадал один сотрудник силовых структур. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
В выходные в центре Москвы также произошла авария с участием электробуса. Транспорт сбил пешехода, который, предварительно, переходил дорогу на красный сигнал светофора.