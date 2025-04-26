В центре Москвы электробус сбил пешехода

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В центре Москвы произошло ДТП с участием пешехода и электробуса, сообщает РИА Новости .

Как уточнили в пресс-службе Мосгортранса, инцидент случился на улице Маросейка, у дома 7/8. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу на красный свет светофора, поэтому произошло столкновение с электробусом.

Пострадавшего пешехода госпитализирован в городскую больницу. В электробусе пострадавших не было.

Ранее человек попал в реанимацию после массового ДТП с 16 машинами под Гатчиной в Ленинградской области.