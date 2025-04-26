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Человек попал в реанимацию после ДТП с 16 машинами под Гатчиной в Ленобласти

Человек попал в реанимацию после массового ДТП с участием 16 машин под Гатчиной на Киевском шоссе в Ленинградской области. Водитель иномарки утратил управление и угодил в отбойник, что спровоцировало череду аварий, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Четыре человека получили ранения. У троих легкие и средние травмы, а четвертый, водитель Kia, оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Работники ГАИ выясняют причину массового ДТП. Скорее всего, столкновение произошло из-за превышения скорости.

Ранее сообщалось, что это ДТП произошло у съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Ряд автомобилей получили серьезные повреждения. Одна из возможных причин столкновения — внезапно появившийся гололед.