На Киевском шоссе в Ленобласти столкнулись более 20 автомобилей

По предварительной информации, в результате аварии пострадали несколько человек.

ДТП произошло около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Отмечается, что на дороге столкнулись минимум 22 машины. Несколько из них сильно разбиты. По словам очевидцев, есть

Предварительная причина массового ДТП — гололед. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее в Московской области видеорегистратор записал жесткую аварию с участием легковушки и тягача. Тягач поравнялся с черной машиной и подрезал ее. Из-за резкого удара авто развернуло, оно врезалось в ограждение, подлетело и перевернулось в воздухе.