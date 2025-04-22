В Подмосковье тягач подрезал легковушку. Она подлетела и перевернулась в воздухе

Легковушка перевернулась на трассе в Подмосковье из-за подрезавшего ее тягача

В Московской области видеорегистратор запечатлел жесткую аварию с участием легковушки и тягача. Кадры опубликованы в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО» .

По словам свидетелей, ДТП случилось на Минском шоссе. На видео можно заметить, как тягач поравнялся с едущей справа от него черной машиной и подрезал ее. Из-за резкого удара легковушку развернуло, она врезалась в ограждение посреди дороги, подлетела и перевернулась в воздухе. Далее подбитый транспорт приземлился посреди трассы.

Сразу после столкновения из развороченной черной машины вышли люди. Тягач, в свою очередь, уже успел остановиться на обочине.

Мотивы водителя большегруза пока неизвестны. Информации о наличии пострадавших не поступало.