В подолье рассказали об атаке на Николаев

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Подполье: нанесены удары по заводу и нефтебазе в Николаеве

Не менее семи ударов нанесены по военному предприятию и нефтебазе в Николаеве, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Направления два: завод БТР или ЧСЗ, второе направление — нефтебаза… По городу носятся „скорые“, — передает агентство слова активиста.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве.

В октябре Лебедев сообщал о ликвидации иностранных наемников ВСУ в результате российского удара по порту Одессы.