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Лебедев: почти все иностранцы и военные ВСУ погибли от удара около порта Одессы

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что иностранные офицеры ВСУ погибли в результате российского удара по порту Одессы, сообщает РИА Новости .

«Присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли», — сказал Лебедев.

6 октября российские военнослужащие ударом «Искандера» уничтожили контейнеровоз, перевозивший в порт Одессы боеприпасы для ВСУ. Сухогруз Shui Spirit под флагом Палау регулярно курсирует между Украиной и портами Румынии и доставляет военные грузы.

10 октября ВС РФ нанесли массированный удар по Одесской области. Прибывший в порт Одессы сухогруз с оружием под флагом Палау во второй раз подвергся атаке баллистической ракеты «Искандер».