«Очень ценный груз» уничтожен ударом ВС РФ по порту в Одессе

Российские военнослужащие ударом «Искандера» 6 октября в Одессе уничтожили контейнеровоз, перевозивший боеприпасы для ВСУ, а вместе с ним и «очень ценный груз», пишет РБК со ссылкой на Military Watch Magazine.

По данным издания, уничтоженным судном оказался контейнеровоз с флагом Панамы Shui Spirit. Уточняется, что с его помощью из румынского порта Констанца везли вооружение для украинской армии.

В результате российской атаки по судну, кроме боеприпасов, уничтожен и «очень ценный груз», но о чем именно идет речь, не уточняется.

Нанесенный по судну ракетный удар вызвал вторичную детонацию, которая произошла во время разгрузки. Вместе с контейнеровозом на дно ушли два катера, принадлежавших пограничникам.

Минобороны России подчеркивает, что все совершаемые удары приходятся исключительно на военные цели и инфраструктуру ВСУ.