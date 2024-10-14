Ракетный удар: в Одессе судно с оружием во 2 раз подверглось атаке «Искандера»

В Одессу прибыл сухогруз с оружием Optima под флагом Палау и уже во второй раз подвергся атаке баллистической ракеты «Искандер», сообщает aif.ru .

Удар пришелся на судно с грузом боеприпасов и военной техники, оно получило повреждения. Сухогруз регулярно курсирует между Украиной и портами Румынии и доставляет военные грузы.

На прошлой неделе, 10 октября, армия РФ нанесла массированный удар по Одесской области. Ракеты «Искандер-М» также поразили «морской экспресс», который перевозил зенитно-ракетные установки и снаряды для реактивной системы залпового огня. В результаты были уничтожены выгруженное оружие и контейнеровоз, на котором оно доставлялось, а также морские катера сопровождения. Кроме того, портовая инфраструктура Одесской области подверглась ударам в ночь с 7 на 8 октября.

Между тем в понедельник офицеры украинской армии провели оперативное совещание («разбор полетов») по ситуации на курском направлении. Они пытались определить причины поражений ВСУ.