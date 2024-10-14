«Разбор полетов»: офицеры ВСУ провели совещание из-за разгрома группировки войск

Старшие и высшие офицеры украинской армии, командующие на курском направлении, провели оперативное совещание, так называемый «разбор полетов». Оно нужно, чтобы определиться, кто виноват в сложившейся ситуации и что делать, сообщает «Военное обозрение» .

На совещании обсуждали то, что ВСУ не смогли обеспечить расширение фланга в Глушковском районе, а также не удержали его. На этой территории украинцы потерпели поражение. Это произошло около населенного пункта Новый Путь.

Изначально задача для военных состояла в том, чтобы прорвать российскую границу и ударить во фланг контрнаступающим ВС РФ. Противник смог прорваться через границу, но после этого встал в районе Обуховки и Веселого. Там ВСУ несколько недель бились в оборону россиян.

К концу прошлой недели ВС РФ отбили у противника порядка 85-90% площади в Глушковском районе. Кроме того, удалось разгромить врага и уничтожить ряд его диверсионно-разведывательных групп.