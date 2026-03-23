В подмосковных Химках загорелся цех по производству мебели

В Химках Московской области тушат цех по производству мебели, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание произошло в поселке Лунево.

Пожар локализован на площади 960 квадратных метров. Спасателям удалось не допустить переход огня на соседнее строение.

В ликвидации пожара участвуют порядка 50 человек и 16 единиц техники.

По предварительной информации, никто не пострадал.

