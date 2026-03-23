В подмосковных Химках загорелся цех по производству мебели
В Химках Московской области тушат цех по производству мебели, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Возгорание произошло в поселке Лунево.
Пожар локализован на площади 960 квадратных метров. Спасателям удалось не допустить переход огня на соседнее строение.
В ликвидации пожара участвуют порядка 50 человек и 16 единиц техники.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что число погибших во время возгорания в квартире многоэтажки на улице Николоямская в центре Москвы выросло до четырех.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.