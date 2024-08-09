В подмосковном Щелкове охранник избил мальчика

В городском округе Щелково Московской области завели уголовное дело против охранника, который, предположительно, совершил противоправные действия в отношении 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В соцсетях распространилась информация о том, что 8 августа подросток пришел в щелковский торговый центр. Затем между ним и сотрудником охраны завязался конфликт. Мужчина, предположительно, взял ученика школы за шею и начал угрожать физической расправой.

На фоне этих заявлений сотрудники СК открыли уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России — причинение побоев. Ребенок сообщил о случившемся родственникам, после чего те обратились в полицию.

Ход дела контролирует подмосковная прокуратура. По данным, опубликованным в ее Telegram-канале, 11-летний мальчик вместе с друзьями бегали по ТЦ и игнорировали замечания охраны. Чтобы рассказать родителям о противоправных действиях ребенка, фигурант дела поймал его за воротник.

Ранее в Щелково грузовик сбил 9-летнего мальчика. Ребенок умер.