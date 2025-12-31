сегодня в 03:30

В подмосковном Подольске произошла массовая драка со стрельбой

В подмосковном Подольске произошла массовая стрельба из «травматов», сообщает SHOT .

Отмечается, что драка с участием 40 человека началась после полуночи рядом с местным ТЦ «Гран» в микрорайоне Климовск.

Предварительно известно, что две группы молодых людей что-то не поделили в чайхоне «Хансарай» и решили выяснить отношения на улице.

По словам местных жителей, драка на этом месте происходит уже вторую ночь подряд, но вчера стрельбы не было.

В итоге участников драки доставили в отдел полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Ранее в Краснодонском сельском поселении Иловлинского района Волгоградской области несколько мужчин набросились на компанию учеников 11-класса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.