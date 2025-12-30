Толпа мужчин-амбалов сломала ребра и нос школьникам под Волгоградом

В Краснодонском сельском поселении Иловлинского района Волгоградской области несколько мужчин набросились на компанию учеников 11-класса. Несовершеннолетние были избиты, сообщает V1 .

Инцидент произошел 27 декабря в местном дворце культуры. За неделю до драки у ребят случился словесный конфликт, после чего в него вмешался отец одного из школьников.

В стычке принимал участие 41-летний мужчина. Он позвал на драку своих приятелей.

Глава Краснодонского поселения Владимир Глазков рассказал, что перед этим конфликтом местные подростки поссорились на дискотеке. Один парень много выпил и устроил конфликт с другими ребятами.

Кто-то позвонил родителям этого молодого человека. На место происшествия прибыл его отец. Пьяного парня поместили в авто и увезли домой.

Папа с сыном через несколько суток приехали с толпой взрослых мужчин из Иловли. Они, как рассказал Глазков, избили школьников-обидчиков сына «ни за что». Под «горячую руку» попали даже те, кто предпринимал попытки разнять драку и успокоить стороны конфликта.

Отец подростка позвал с собой шесть или семь «амбалов». Мужчина с сыном указывали, кого из подростков нужно бить.

Очевидцы говорят, что амбалы били школьников руками и ногами. У одного подростка оказался сломан нос, у второго – ребра. Парни оказались в больнице.

