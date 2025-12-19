сегодня в 17:35

В Подмосковье женщина-водитель вышла помочь сбитому пешеходу и умерла при наезде

В Богородском округе пенсионерка-водитель сбила пешехода, вышла помочь ему, а затем сама оказалась под колесами другого авто. Она скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 46-м километре трассы «М-7» в сторону области 19 декабря. По предварительным данным, пенсионерка за рулем Kia наехала на женщину-пешехода, которая стояла на проезжей части возле автобусной остановки.

76-летняя пенсионерка после этого остановилась и вышла из машины, чтобы помочь пострадавшей. В этот момент рядом столкнулись две машины марки «ГАЗель». Одна из них опрокинулась и придавила водителя Kia.

В результате пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте. Сбитому пешеходу и еще одному пассажиру была оказана необходимая медпомощь.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Затем будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

