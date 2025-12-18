Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе в Лыткарино Подмосковья

Девочка-подросток получила травму головы после наезда автомобиля на пешеходном переходе на улице Лесная в Лыткарино, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Камера системы «Безопасный регион», установленная на улице Лесная в Лыткарино, зафиксировала дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда автомобиль не успел затормозить и сбил ее. В результате столкновения ребенок получил травму головы и был госпитализирован.

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило водителям и пешеходам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в условиях снега и гололедицы, когда тормозной путь увеличивается.

В случае спорных ситуаций при разборе ДТП граждане могут подать заявление в полицию для приобщения видеозаписи к материалам дела. Получить информацию о наличии камер системы «Безопасный регион», продлить срок хранения или запросить видеозапись можно по телефону +7 (498) 602-00-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.