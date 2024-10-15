В Подмосковье машина насмерть сбила женщину

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Во вторник в подмосковном Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребенком сбил автомобиль Fiat, сообщает РИА Новости .

ДТП произошло в 19.05 на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново. В результате аварии женщина скончалась на месте. Ребенка госпитализировали.

За рулем автомобиля находилась женщина 1987 года рождения.

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