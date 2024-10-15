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В Москве из-за тройного ДТП на Дмитровском шоссе образовался затор

В Москве в районе дома № 96к1 на Дмитровском шоссе столкнулись сразу три автомобиля, из-за ДТП на проезжей части образовался затор, сообщает пресс-служба столичного Дептранса в Telegram .

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося, а также информация о пострадавших уточняется.

Уточняется, что из-за аварии во второй полосе затруднено движение. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять дорожную ситуацию.

Также автомобилистов просят быть внимательными на дороге. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.