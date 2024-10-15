В Москве из-за тройного ДТП на Дмитровском шоссе образовался затор
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В Москве в районе дома № 96к1 на Дмитровском шоссе столкнулись сразу три автомобиля, из-за ДТП на проезжей части образовался затор, сообщает пресс-служба столичного Дептранса в Telegram.
На месте происшествия уже работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося, а также информация о пострадавших уточняется.
Уточняется, что из-за аварии во второй полосе затруднено движение. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять дорожную ситуацию.
Также автомобилистов просят быть внимательными на дороге. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.