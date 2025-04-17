В Подмосковье завели дело после нападения школьника с молотком на учительницу

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Люберцах после нападения 13-летнего мальчика с молотком на учительницу во время урока, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области .

По данным следствия, 13-летний школьник решил пробить учительнице голову молотком внезапно и без какой-либо причины. По факту случившегося следователи возбудили дело по ст. 293 УК РФ. Предполагается, что халатность могли допустить лица из числа работников образовательного учреждения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

После нападения 69-летнюю женщину госпитализировали, в больнице ей оказали всю необходимую помощь. В связи с тем, что подросток еще не достиг возраста наступления уголовной ответственности, его поставят на профилактический учет.

Мальчик воспитывается в полной благополучной семье. После нападения на учительницу он выбежал из класса.