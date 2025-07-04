Российские фильмы представлены на фестивале ШОС в Китае

С 3 по 7 июля в китайском Чунцине проходит Кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества, где российская кинематография представлена пятью фильмами, сообщает МИД РФ.

В конкурсной программе зрители увидят военную драму «В списках не значился» Сергея Коротаева — новую экранизацию знаменитой повести Бориса Васильева о защитниках Брестской крепости, а также картину Алексея Германа-мл. «Воздух», рассказывающую о подвиге советских летчиков в годы Великой Отечественной войны.

Вне конкурсной программы фестиваля покажут драмеди «Втроем» Александры Сараны, комедийную ленту «Сломя голову» и триллер «Подельники» — обе работы принадлежат режиссеру Евгению Григорьеву. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь — заместитель министра культуры Жанна Алексеева, отметившая важность кинофестиваля как площадки для укрепления культурных связей между странами ШОС.

Фестиваль, организованный при поддержке Госуправления по кинематографии КНР, станет не только смотром новых фильмов, но и деловой площадкой — российские кинокомпании представят свои проекты на специальном кинорынке. Награды будут вручены в десяти номинациях, включая главные — «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Особое внимание организаторы уделяют военным драмам, приурочив показы к 80-летию Победы во Второй мировой войне.