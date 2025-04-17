В Подмосковье пятиклассник молотком разбил голову учительнице

В Люберцах пятиклассник молотком разбил голову учительнице во время урока

В подмосковных Люберцах школьник 2012 года рождения напал на учительницу математики во время урока. Мальчик ударил педагога молотком в голову и убежал, сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Московской области.

По данным Mash, происшествие случилось в поселке Мирный. Во время урока математики 13-летний ребенок дождался, пока учительница отвернется к доске, после чего схватил на молоток и вскочил с первой парты. Далее он ударил 69-летнюю пенсионерку в голову и выбежал из класса.

У пострадавшей преподавательницы диагностировали рассечение головы и сотрясение мозга. Пожилая женщина находится в больнице.

Отца нападавшего вызвали в школу, а самого ребенка — в полицейское отделение в присутствии взрослых. Школьник, по имеющимся данным, воспитывается в полной и благополучной семье.