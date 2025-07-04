Правительство РФ включило бананы в перечень сельхозпродукции

На официальном портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, о включении бананов в перечень сельскохозяйственной продукции, производимой и обрабатываемой в России.

Согласно документу, выращиванием и переработкой этих тропических фруктов теперь могут заниматься сельхозпроизводители, научные и образовательные организации.

Это решение стало логичным продолжением заявлений, сделанных ранее в этом году. В январе генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов сообщил, что первые российские бананы могут быть представлены уже к концу 2025 года. Министр сельского хозяйства Оксана Лут поддержала эту инициативу, отметив, что с точки зрения агротехники выращивание бананов в России возможно, а ключевым вопросом остается экономическая целесообразность такого производства.

Хотя Россия традиционно импортирует бананы из тропических стран, включение их в перечень отечественной сельхозпродукции открывает новые возможности для агробизнеса. Эксперты предполагают, что первые промышленные плантации могут появиться в субтропических регионах страны, таких как Краснодарский край или Крым, где климатические условия наиболее благоприятны для выращивания теплолюбивых культур.