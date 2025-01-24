Первые выращенные в России бананы могут представить уже в конце года

Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства уже к концу этого года может представить первые бананы, которые вырастили в России, сообщает ТАСС .

Гендиректор организации Андрей Платонов в рамках итогового форума «Развитие малого агробизнеса России» рассказал, что ассоциация готов подтвердить возможность выращивания бананов в стране. Сегодня по программе для этих целей уже закладывают теплицу.

«Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — заявил Платонов.

По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, уже готово распоряжение правительства, утверждающее перечень сельхозпродукции, которую перерабатывают сельхозпроизводители. Там прописаны пшеница, кукуруза, ячмень, груши и все, что нужно человеку для жизни.

«И можем туда гипотетически вставить любую продукцию. Сейчас наши растениеводы пытаются туда вставить бананы», — отметила Лут.

Ранее министр сельского хозяйства РФ заявила, что Россия находится на третьем месте по поставкам продовольственной продукции другим странам в тоннажном выражении. С 2020 года РФ является экспортером продовольствия и поставляет продукцию в 160 стран мира.