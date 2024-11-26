Глава Минсельхоза Лут: РФ третья в мире по поставкам продукции в тоннаже

Россия находится на третьем месте по поставкам продовольственной продукции другим странам в тоннажном выражении, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на IX Международном форуме Финансового университета.

«В этом году 10 лет продовольственного эмбарго, которое ввел президент РФ. За эти 10 лет мы выросли в сельхозке на 30%, в производстве пищевых продуктов на 40%. Мы себя полностью обеспечили социально-важными продуктами питания», — сказала она.

С 2020 года РФ является экспортером продовольствия и поставляет продукцию в 160 стран мира. У России хороший отрыв между экспортом и импортом, считает Лут.

«В тоннаже мы являемся третьим поставщиков продовольствия в мире. Если в деньгах это не так, то в тоннаже РФ занимает третье место в мире по поставкам еды», — добавила министр.