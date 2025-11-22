В Подмосковье задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП
В подмосковных Озерах произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент случился на улице Ленина, где автомобиль Hyundai совершил наезд на подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток скончался на месте до приезда скорой помощи.
Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако в течение короткого времени был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 38-летний местный житель.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, оставившим место дорожно-транспортного происшествия). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.