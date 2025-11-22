сегодня в 23:31

В Подмосковье задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

В подмосковных Озерах произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области .

Инцидент случился на улице Ленина, где автомобиль Hyundai совершил наезд на подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток скончался на месте до приезда скорой помощи.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако в течение короткого времени был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 38-летний местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, оставившим место дорожно-транспортного происшествия). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

