Водитель авто насмерть сбил подростка в Озерах и скрылся с места ДТП

В Озерах городского округа Коломна произошло страшное ДТП: подросток погиб под колесами автомобиля, а водитель скрылся с места аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Смертельный наезд на пешехода произошел в субботу в 17:27 у одного из домов по улице Ленина. Подросток 2008 года рождения был сбит, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он скончался на месте.

Водитель Hyundai после совершения ДТП скрылся. Сейчас подмосковные полицейские занимаются установлением личности и розыском автолюбителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

