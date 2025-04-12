В Подмосковье задержали серийного поджигателя вышек сотовой связи

Подмосковные полицейские задержали 44-летнего гражданина Казахстана, который по заданию куратора из мессенджера Telegram поджег четыре вышки сотовой связи, сообщает Baza .

Согласно версии следствия, в январе текущего года Виталий Б. по заданию куратора совершил поджог двух вышек сотовой связи в Щелкове и двух — в Лосино-Петровском. Диверсии мужчина совершал с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия). Мужчина уже был судим за умышленное уничтожение имущества.

Ранее подростка из Орловской области приговорили к 7,5 годам за диверсию и госизмену. Школьник по заданию украинских кураторов поджег релейный шкаф на объекте ж/д транспорта.