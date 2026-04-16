В Подмосковье задержали обвиняемого в двойном убийстве
Фото - © Медиасток.рф
В Одинцовском городском округе мужчина убил двоих знакомых и скрылся. Его нашли и предъявили обвинение, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
14 апреля в квартире поселка Школьный рабочего поселка Большие Вяземы были обнаружены тела двоих мужчин 1986 года рождения. На трупах были колото-резаные раны лица и шеи.
По данному факту возбуждили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Правоохранители установили личность мужчины, причастного к преступлению.
Они задержали 30-летнего уроженца Чувашской Республики. Мужчина работал вместе с погибшими в строительной компании.
Задержанному предъявлено обвинение в совершении двойного убийства. В скором времени ему изберут меру пресечения.
Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль расследование дела и установление причин убийства.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.