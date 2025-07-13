В Подмосковье задержали мигранта, пырнувшего ножом мужчину в ходе конфликта
В городском округе Подольск полицейские задержали мигранта, подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в ходе в ходе ссоры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В отдел полиции поступило сообщение, что в больницу был доставлен мужчина 2006 года рождения с ножевым ранением.
По предварительной информации, возле одного из домов на улице Южный поселок в микрорайоне Климовск в ходе ссоры мужчина 2001 года рождения нанес ножевое ранение своему оппоненту.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, которым оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).