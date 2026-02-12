В Подмосковье вынесли приговор мужчине за жестокое убийство серпом

Мужчина в Подмосковье получил 6 лет тюрьмы за убийство с помощью серпа

Волоколамский суд вынес приговор мужчине, который убил товарища с помощью серпа, ножа и киянки. Жертва скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Обвиняемый в ночь с 25 на 26 октября 2024 года был пьян и находился в одном помещении со своим знакомым. Между ними возникла ссора. Тогда у мужчины появилась идея убить товарища.

Он нашел в помещении серп, нож и киянку. С этим оружием он напал на знакомого, также нанося ему удары ногами и руками по голове и телу. Пострадавший умер от черепно-мозговой травмы.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Ранее троих мужчин приговорили к большим срокам за жестокое групповое убийство, совершенное в Могоче в 2023 году. Они бросили товарища в пустую могилу, подожгли, а затем закопали. Тот скончался от удушья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.