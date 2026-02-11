Подожгли в могиле и закопали живым: в Чите вынесли приговор за жестокое убийство

Троих мужчин приговорили к большим срокам за жестокое групповое убийство, совершенное в Могоче в 2023 году. Они бросили товарища в пустую могилу, подожгли, а затем закопали. Тот скончался от удушья, сообщает CHITA.RU .

Летом 2023 года мужчины посадили 41-летнего знакомого к себе в машину и вывезли на кладбище, где один из них работал копальщиком могил. Там они жестоко расправились с товарищем.

Позже мужчины объяснили произошедшее «благими намерениями» — они пытались надоумить друга, чтобы тот вел здоровый образ жизни. Правоохранители считают, что причиной расправы стала обыкновенная ссора.

Один из обвиняемых частично признал вину во время допроса и даже показал место захоронения, в суде же мужчины отрицали причастность к преступлению. В итоге двух подсудимых приговорили к 15 и 18 годам тюрьмы, а одного, уже имевшего судимость, — к 19 годам и 5 месяцам заключения.

