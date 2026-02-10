В Москве задержали подозреваемого в убийстве, совершенном четверть века назад

В Москве раскрыли убийство мужчины, которое произошло в 2001 году. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

По информации следствия, вечером 11 августа 2001 года неизвестный возле жилого дома на Боровском шоссе ударил ножом ранее незнакомого мужчину. Пострадавший по итогу скончался в больнице.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако долгие годы оно оставалось нераскрытым. Расследование вновь началось во время работы следователей и криминалистов СКР, специализирующихся на преступлениях прошлых лет, а также оперативников уголовного розыска. Тщательный анализ улик, повторные допросы свидетелей и опознание по фото вывели на след подозреваемого в убийстве.

Им оказался ранее судимый житель Москвы. Ему было предъявлено обвинение. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским, из-за чего в отношении него вдобавок возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

