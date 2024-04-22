В Подмосковье возбудили уголовное дело против армянина, избившего Героя России

Следователи города Видное в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении гражданина Армении, который пытался переехать на тракторе, а затем избил Героя России, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Известно, что Герой России сделал замечание гражданину Армении из-за неправильной парковки трактора в деревне Вырубово.

Это не понравилось водителю, после чего он попытался наехать на мужчину. Затем он вышел из трактора и избил Героя России. Теперь подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи ведут допросы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее бизнесмена из Башкирии Рауфа Г. и его сыновей обвинили в жестоком избиении подростков. Одному из молодых людей они выбили зубы. Пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга.