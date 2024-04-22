В Башкирии бизнесмен и его сыновья несколько раз жестоко избили подростков

Бизнесмена из Башкирии Рауфа Г. и его сыновей обвинили в жестоком избиении подростков. Одному из молодых людей они выбили зубы. Пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга, сообщает Baza .

20 апреля компания подростков гуляла по Иглину. Внезапно дорогу ребятам преградил джип. Водителю показалось, что в его сторону ругались матом. Девушка пострадавшего Егора Лейла рассказала, что из машины выбежали сыновья предпринимателя и по его команде начали избивать подростков.

Один из ребят упал в обрыв, тогда Рауф и еще двое человек принялись избивать Егора. Лейла хотела снять конфликт на камеру мобильного телефона, но жена бизнесмена отобрала у нее смартфон. Также у девушки забрали сумку.

После драки Рауф предложил отвезти Лейлу и Егора в полицию. Их посадили в машину, но вместо поездки к правоохранителям начали угрожать убийством и повторно избили. Затем ребят довезли до остановки и высадили. Пара вызвала скорую помощь. Позже Лейла отправилась в местное РУВД, чтобы написать заявление на бизнесмена. Предприниматель с сыновьями тоже были в полиции.

По словам девушки, после того, как ее и Егора высадили из машины, семья бизнесмена отыскала и избила остальных товарищей. Пострадавшие боятся писать заявление в полицию из-за связей Рауфа. Однако правоохранительные органы начали разбираться в произошедшем. Глава района Гюзель Насырова заявила, что уже пообщалась с родителями подростков.