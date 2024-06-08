В Подмосковье водитель на Maserati снес остановку и детей на ней

Водитель Maserati сбил двух детей на остановке в подмосковном Можайске

В подмосковном Можайске автомобиль итальянской марки Maserati влетел в автобусную остановку и снес двоих школьников. В результате ДТП один из пострадавших погиб, сообщает «Москва 24» .

Трагедия произошла в субботу днем в районе деревни Киселево. В этот момент автобус на остановке ждали 2 мальчика, 13 и 10 лет. От полученных травм первый скончался на месте, второго пострадавшего госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, водитель элитной иномарки не справился с управлением. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель BMW X3 переехал инспектора ДПС и скрылся. В результате наезда служащий полиции получил травмы и был госпитализирован.