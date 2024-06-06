BMW X3 переехала нижегородского инспектора ДПС и скрылась
В Нижнем Новгороде полицейского сбили на иномарке BMW
В Нижнем Новгороде дорожный полицейский пострадал в результате наезда на него иномарки BMW X3. После того, как «немец» переехал инспектора ДПС, автомобилист выжал педаль газа и скрылся с места происшествия, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.
ДТП случилось утром четверга, 6 июня. Инспектор стоял на посту у дома по проспекту Кораблестроителей, когда его переехала немецкая иномарка. Личность водителя BMW не была установлена.
После случившегося автомобилист скрылся. В результате наезда служащий полиции получил травмы и был госпитализирован.
Прочие детали и обстоятельства автонаезда устанавливаются.